الدوري المصري الممتاز - سيدات

6 2
14:30

المقاولون العرب

كرة السلة

الاتحاد السكندري

75 80
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

86 102
20:00

المصرية للاتصالات

إبراهيم حسن يكشف برنامج الفراعنة قبل ودية السعودية

كتب : نهي خورشيد

10:56 م 24/03/2026

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن كواليس سفر بعثة الفراعنة إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لودية الأخضر ضمن معسكر مارس الجاري.

وأوضح إبراهيم أن بعثة الفراعنة ستعاد ظهر غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الواحدة على متن طائرة خاصة متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام المنتخب السعودي ضمن برنامج التحضير لكأس العالم 2026.

وأوضح مدير المنتخب أن الفريق سيخوض أولى تدريباته في السعودية مساء غدٍ في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، في إطار تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي الجمعة 27 مارس على ملعب الإنماء بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يواصل المنتخب تحضيراته بمواجهة ودية ثانية أمام منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، على ملعب آر سي دي إي بمدينة برشلونة في تمام الثامنة مساءً.

وفي سياق متصل، حصلت قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباراتي منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا.

في خط حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مهدي سليمان – محمد علاء
في خط الدفاع: محمد هاني – طارق علاء – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – حسام عبد المجيد – خالد صبحي – أحمد فتوح – أحمد نبيل كوكا
في خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – مهند لاشين – محمود صابر – أحمد سيد زيزو – إمام عاشور – محمود تريزيجيه – عمر مرموش – إبراهيم عادل – هيثم حسن – إسلام عيسى
في خط الهجوم: مصطفى محمد – ناصر منسي

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
