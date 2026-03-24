أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن كواليس سفر بعثة الفراعنة إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لودية الأخضر ضمن معسكر مارس الجاري.

إبراهيم حسن يكشف كواليس استعدادات الفراعنة لودية السعودية

وأوضح إبراهيم أن بعثة الفراعنة ستعاد ظهر غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الواحدة على متن طائرة خاصة متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام المنتخب السعودي ضمن برنامج التحضير لكأس العالم 2026.

وأوضح مدير المنتخب أن الفريق سيخوض أولى تدريباته في السعودية مساء غدٍ في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، في إطار تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل اللقاء.

موعد ودية مصر والسعودية

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي الجمعة 27 مارس على ملعب الإنماء بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يواصل المنتخب تحضيراته بمواجهة ودية ثانية أمام منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، على ملعب آر سي دي إي بمدينة برشلونة في تمام الثامنة مساءً.

وفي سياق متصل، حصلت قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباراتي منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا.

قائمة منتخب مصر

في خط حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مهدي سليمان – محمد علاء

في خط الدفاع: محمد هاني – طارق علاء – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – حسام عبد المجيد – خالد صبحي – أحمد فتوح – أحمد نبيل كوكا

في خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – مهند لاشين – محمود صابر – أحمد سيد زيزو – إمام عاشور – محمود تريزيجيه – عمر مرموش – إبراهيم عادل – هيثم حسن – إسلام عيسى

في خط الهجوم: مصطفى محمد – ناصر منسي

