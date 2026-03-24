من ملعب بسيط في مصر إلى أضواء أنفيلد الساحرة، رسم محمد صلاح مسيرة استثنائية على مدار تسعة مواسم مع ليفربول، محققا أرقاما قياسية وألقابا لا تُنسى، ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

بداية صلاح مع ليفربول

انضم محمد صلاح إلى ليفربول في يوليو 2017 مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، وبدأ مسيرته بموسم 2017-2018 مذهل، حيث سجل 44 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، منها 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة 3-1 أمام ريال مدريد، محققا لقب هداف الدوري وجائزة أفضل لاعب PFA.

وفي موسم 2018-2019، سجل صلاح 27 هدفا و10 تمريرات حاسمة، وكان حاسما في الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد تسجيل هدف في النهائي أمام توتنهام، وهو أول لقب أوروبي كبير للنادي منذ 2005، كما ساهم في الفوز بكأس السوبر الأوروبي وسجل 22 هدفا في الدوري.

شهد موسم 2019-2020 تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 1990، مع 23 هدفا و13 تمريرة حاسمة لصلاح، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، مسجلا 19 هدفا في الدوري، مع الثلاثي الهجومي ماني وفيرمينو.

في موسم 2020-2021، سجل صلاح 31 هدفا و6 تمريرات حاسمة، محققا هدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي، ووصل إلى نهائي دوري الأبطال، وفاز بكأس الرابطة، بينما عانى الفريق من إصابات دفاعية.

موسم 2021-2022 كان استثنائيا فرديا، حيث سجل 31 هدفا و15 تمريرة حاسمة، وفاز بلقب هداف الدوري وصانع الألعاب، وساهم في الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد، ووصل إلى نهائي دوري الأبطال.

وفي موسم 2022-2023، سجل صلاح 30 هدفا و16 تمريرة حاسمة، بينما حل الفريق في المركز السادس، مع تسجيل هاتريك قياسي في دوري الأبطال أمام رينجرز، وفشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال الموسم التالي.

موسم 2023-2024 شهد فوز صلاح بكأس الرابطة (الثالثة له)، وسجل 25 هدفا وتمريرات حاسمة، محققا هدفه الـ200، رغم انتهاء الفريق ثالثا في الدوري الأوروبي ودور الـ16 في الدوري الأوروبي.

أما موسم 2024-2025 حتى مارس 2026، قاد صلاح الفريق للفوز بلقب الدوري الثاني، محققا أرقاما قياسية في الإسهامات، بما يزيد على 20 هدفا و10 تمريرات، وحصل على جائزة PFA الثالثة، وتجاوز 250 هدفا مع النادي.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

على مدار التسعة مواسم، أصبح صلاح أعلى هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، وساهم في تحقيق 8 ألقاب رئيسية: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي مرتين، كأس الرابطة ثلاث مرات، كأس الاتحاد، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، مع الحفاظ على مكانته كأحد أبرز نجوم ليفربول.

وخلال تاريخه مع ليفربول، شارك محمد صلاح في 435 مباراة، سجل خلالها 255 هدفا، وساهم بصناعة 122 هدفًا في مختلف البطولات.