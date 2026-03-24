وكيل محمد صلاح يتحدث عن وجهته المقبلة

علق رامي عباس، وكيل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على قرار الأخير بالرحيل عن الريدز، بنهاية الموسم الحالي.

أول تعليق لوكيل محمد صلاح

كتب رامي عباس، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "لا نعلم أين سيلعب محمد الموسم المقبل، وهذا يعني أيضاً أن لا أحد يعلم. احذروا من الباحثين عن الشهرة الذين يسعون وراء جذب الانتباه".

We do not know where Mohamed will play next season. This also means that no one else knows. Beware of the click-whoring attention seekers. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 24, 2026

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

أعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، أي قبل عام من نهاية عقده، وقال في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبًا بالجميع. للأسف، لقد حان هذا اليوم، هذه هي أصعب لحظة في وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم، أود أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل يومًا مدى عمق ارتباطي بهذا النادي، بهذه المدينة، وبهؤلاء الناس، وكيف أصبحوا جزءًا من حياتي".

وأضاف: "ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح. لا أستطيع أن أصف بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي معنى ذلك. احتفلنا بالانتصارات، وحققنا أهم البطولات، وقاتلنا معًا خلال أصعب الأوقات في حياتنا. أود أن أشكر كل من كان جزءًا من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، خاصة زملائي اللاعبين، السابقين والحاليين، وكذلك الجماهير. لا أملك كلمات كافية".

واختتم: "الدعم الذي قدمتموه لي في أفضل فترات مسيرتي، ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات، هو شيء لن أنساه أبدًا، وسيبقى معي دائمًا. الرحيل ليس سهلًا أبدًا. لقد منحتموني أفضل فترات حياتي. سأظل دائمًا واحدًا منكم. سيبقى هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي. شكرًا لكم على كل شيء. وبفضلكم جميعًا، لن أسير وحدي أبدًا".

