الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

2 0
14:30

رع

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

6 2
14:30

المقاولون العرب

كرة السلة

الأهلي

86 102
20:00

المصرية للاتصالات

وكيل محمد صلاح يتحدث عن وجهته المقبلة

كتب : هند عواد

10:22 م 24/03/2026

محمد صلاح

علق رامي عباس، وكيل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على قرار الأخير بالرحيل عن الريدز، بنهاية الموسم الحالي.

أول تعليق لوكيل محمد صلاح

كتب رامي عباس، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "لا نعلم أين سيلعب محمد الموسم المقبل، وهذا يعني أيضاً أن لا أحد يعلم. احذروا من الباحثين عن الشهرة الذين يسعون وراء جذب الانتباه".

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

أعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، أي قبل عام من نهاية عقده، وقال في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبًا بالجميع. للأسف، لقد حان هذا اليوم، هذه هي أصعب لحظة في وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم، أود أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل يومًا مدى عمق ارتباطي بهذا النادي، بهذه المدينة، وبهؤلاء الناس، وكيف أصبحوا جزءًا من حياتي".

وأضاف: "ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح. لا أستطيع أن أصف بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي معنى ذلك. احتفلنا بالانتصارات، وحققنا أهم البطولات، وقاتلنا معًا خلال أصعب الأوقات في حياتنا. أود أن أشكر كل من كان جزءًا من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، خاصة زملائي اللاعبين، السابقين والحاليين، وكذلك الجماهير. لا أملك كلمات كافية".

واختتم: "الدعم الذي قدمتموه لي في أفضل فترات مسيرتي، ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات، هو شيء لن أنساه أبدًا، وسيبقى معي دائمًا. الرحيل ليس سهلًا أبدًا. لقد منحتموني أفضل فترات حياتي. سأظل دائمًا واحدًا منكم. سيبقى هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي. شكرًا لكم على كل شيء. وبفضلكم جميعًا، لن أسير وحدي أبدًا".

"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
بعد اتهامات سيناتور أمريكي لترامب: هل يتلاعب الرئيس بالأسواق؟ خبراء يوضحون

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس

