أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء انسحاب المهاجم روميلو لوكاكو من قائمة المنتخب لمعسكر مارس الحالي، استعداداً لخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة.

سبب غياب لوكاكو عن معسكر بلجيكا

وأوضح الاتحاد أن لوكاكو لاعب نابولي عانى خلال الفترة الماضية من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

وأشار الاتحاد أن لوكاكو فضل استغلال فترة التوقف الدولي للعمل على رفع جاهزيته البدنية، خاصة في ظل غيابه عن المشاركة مع نابولي أيضاً.

غيابات منتخب بلجيكا في معسكر مارس

وفي السياق ذاته، شهدت قائمة المنتخب البلجيكي غيابات أخرى، إذ خرج كلا من هانس فيناكين لاعب كلوب بروج ولياندرو تروسارد لاعب آرسنال، بسبب الإصابة.

موعد وديات منتخب بلجيكا في معسكر مارس

ويخوض المنتخب البلجيكي خلال معسكره مباراتين وديتين الأولى أمام المنتخب الأميركي في أتلانتا يوم السبت المقبل، قبل أن يلتقي منتخب المكسيك بعد ثلاثة أيام في شيكاغو، وذلك ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل.

