مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

2 0
14:30

رع

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

6 2
14:30

المقاولون العرب

كرة السلة

الأهلي

86 102
20:00

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

إعلان

لوكاكو يعتذر عن معسكر بلجيكا استعداداً لكأس العالم.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

09:42 م 24/03/2026

لوكاكو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء انسحاب المهاجم روميلو لوكاكو من قائمة المنتخب لمعسكر مارس الحالي، استعداداً لخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة.

سبب غياب لوكاكو عن معسكر بلجيكا

وأوضح الاتحاد أن لوكاكو لاعب نابولي عانى خلال الفترة الماضية من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

وأشار الاتحاد أن لوكاكو فضل استغلال فترة التوقف الدولي للعمل على رفع جاهزيته البدنية، خاصة في ظل غيابه عن المشاركة مع نابولي أيضاً.

غيابات منتخب بلجيكا في معسكر مارس

وفي السياق ذاته، شهدت قائمة المنتخب البلجيكي غيابات أخرى، إذ خرج كلا من هانس فيناكين لاعب كلوب بروج ولياندرو تروسارد لاعب آرسنال، بسبب الإصابة.

موعد وديات منتخب بلجيكا في معسكر مارس

ويخوض المنتخب البلجيكي خلال معسكره مباراتين وديتين الأولى أمام المنتخب الأميركي في أتلانتا يوم السبت المقبل، قبل أن يلتقي منتخب المكسيك بعد ثلاثة أيام في شيكاغو، وذلك ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل.

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك لعودة أرض إكتوبر

قبل مواجهة مصر.. لامين يامال يغيب عن مران إسبانيا الجماعي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لوكاكو منتخب بلجيكا كأس العالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
أخبار مصر

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
نصائح

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
زووم

أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
حوادث وقضايا

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
اقتصاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)