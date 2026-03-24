الدوري المصري الممتاز - سيدات

14:30

المقاولون العرب

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

14:30

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

14:30

رع

5 إصابات تضرب نجوم آرسنال الدوليين في التوقف الدولي.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:00 ص 24/03/2026

لاعبي أرسنال (2)

تلقى نادي آرسنال ضربة قوية خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، بعد استبعاد خمسة من لاعبيه من معسكرات منتخباتهم الوطنية بسبب الإصابة، ما يثير قلق الجهاز الفني بقيادة مايكل أرتيتا قبل عودة المنافسات.

غيابات جماعية تضرب صفوف آرسنال

شهدت قائمة الغيابات كلًا من ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يورين تيمبير، إيبيريتشي إيزي، ولياندرو تروسارد، حيث تقرر استبعادهم جميعًا من المشاركة الدولية نتيجة إصابات مختلفة.

وجاءت تفاصيل الغيابات على النحو التالي:

استبعاد تروسارد من معسكر منتخب بلجيكا

غياب جابرييل ماجاليس عن قائمة منتخب البرازيل

خروج ساليبا من معسكر منتخب فرنسا بعد تعرضه للإصابة

استبعاد تيمبير من قائمة منتخب هولندا

غياب إيزي عن معسكر منتخب إنجلترا

إصابة ساليبا تعود لنهائي كأس الرابطة

تعرض ساليبا للإصابة خلال مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بخسارة آرسنال بهدفين دون رد، ليخسر الفريق أول ألقابه هذا الموسم.

كما تأكد غياب جابرييل ماجاليس عن منتخب البرازيل في مواجهتي فرنسا وكرواتيا الوديتين، المقررتين في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبات للفترة المقبلة.

أرسنال الدوري الإنجليزي إصابات أرسنال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملك أرامكو السعودية.. ماذا نعرف عن "بورت آرثر" أكبر مصافي أمريكا بعد انفجارها؟
فيديو.. انفجار وحريق هائل في حقل نفطي أمريكي في تكساس
زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
الختان أبرزها.. حالات إيقاف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي
