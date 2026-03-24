تلقى نادي آرسنال ضربة قوية خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، بعد استبعاد خمسة من لاعبيه من معسكرات منتخباتهم الوطنية بسبب الإصابة، ما يثير قلق الجهاز الفني بقيادة مايكل أرتيتا قبل عودة المنافسات.

غيابات جماعية تضرب صفوف آرسنال

شهدت قائمة الغيابات كلًا من ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يورين تيمبير، إيبيريتشي إيزي، ولياندرو تروسارد، حيث تقرر استبعادهم جميعًا من المشاركة الدولية نتيجة إصابات مختلفة.

وجاءت تفاصيل الغيابات على النحو التالي:

استبعاد تروسارد من معسكر منتخب بلجيكا

غياب جابرييل ماجاليس عن قائمة منتخب البرازيل

خروج ساليبا من معسكر منتخب فرنسا بعد تعرضه للإصابة

استبعاد تيمبير من قائمة منتخب هولندا

غياب إيزي عن معسكر منتخب إنجلترا

إصابة ساليبا تعود لنهائي كأس الرابطة

تعرض ساليبا للإصابة خلال مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بخسارة آرسنال بهدفين دون رد، ليخسر الفريق أول ألقابه هذا الموسم.

كما تأكد غياب جابرييل ماجاليس عن منتخب البرازيل في مواجهتي فرنسا وكرواتيا الوديتين، المقررتين في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبات للفترة المقبلة.