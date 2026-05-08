مانيتوبا (أ ش أ)

سجلت مقاطعة مانيتوبا الكندية زيادة لافتة في سرقات الوقود، واستخدم اللصوص أسلوبا غير تقليدي من خلال ثقب خزانات السيارات مباشرة لسحب البنزين، مع الارتفاع المستمر في الأسعار بسبب الحرب مع إيران.

وقال الميكانيكي جون يانزن، صاحب ورشة في بلومينورت بمانيتوبا - في تصريحات لشبكة "سي تي في نيوز" الأمريكية - إنه لاحظ زيادة في عدد المركبات التي تصل إلى ورشته بخزانات متضررة، مضيفا أن اللصوص "يحفرون ثقباً في الخزان خلال دقائق باستخدام منشار دائري ومضخة نقل".

وتُعد الشاحنات والمركبات الكبيرة الأكثر استهدافاً بسبب ارتفاعها عن الأرض. ويشير يانزن إلى أن إصلاح الضرر مكلف، إذ يتطلب إزالة الخزان ونقله لمكان متخصص في اللحام ثم إعادة تركيبه، ما يضيف ساعات من العمل.

من جهتها، ذكرت إحدى الشركات المحلية أن مركباتها تعرضت لهذه السرقات عدة مرات هذا العام، ما كلفها مئات الدولارات في كل مرة، إلى جانب تعطّل العمل والحاجة أحيانا إلى سحب المركبات لإصلاحها.

وعلى الرغم من أن عملية إصلاح الخزانات ليست معقدة من الناحية الفنية، فإن الأمر يتطلب وقتا وتكاليف إضافية تشمل فك الخزان وإعادة لحامه ثم تركيبه مجددا.

وفي مدينة وينيبيج، اعتقلت الشرطة رجلا بعد سلسلة من سرقات الوقود في منطقة إنترليك.

وأفادت شرطة ستونوول الملكية الكندية بأنها تلقت أول بلاغ حوالي الساعة 3:27 مساءً عن سرقة وقود من متجر في شارع بروجريس واي في وارن. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، الساعة 6:49 مساءً، تلقت الشرطة بلاغًا آخر يفيد بأن نفس السيارة عادت إلى المتجر نفسه وسرقت المزيد من الوقود.

وأكدت شرطة الخيالة الملكية الكندية أن هذه السرقات شائعة في المناطق الريفية والبلدات، وتنصح السكان بركن مركباتهم في أماكن مضاءة وتركيب كاميرات مراقبة.

كما سُجلت حوادث مشابهة في مقاطعة بريتش كولومبيا والولايات المتحدة. ويتوقع يانزن أن تتفاقم المشكلة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب.



