أعلن نادي الوداد الرياضي بشكل رسمي نهاية مشوار مدربه محمد أمين بن هاشم مع الفريق، وذلك بعد اتفاق ودي بين الطرفين على إنهاء التعاقد.

سبب رحيل محمد أمين بن هاشم عن الوداد

وجاء القرار عقب خروج الفريق من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي، إثر خسارته أمام أولمبيك آسفي، وهو ما عجل بإنهاء العلاقة بين الطرفين.

وفي بيان رسمي، وجه النادي الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مع الفريق، مشيدا بالمجهودات التي بذلها خلال فترة قيادته، ومتمنيا له التوفيق في محطاته المقبلة.

اقتراب باتريس كارتيرون من تولي تدريب الوداد

ويفتح رحيل بن هاشم الباب أمام مرحلة جديدة داخل الوداد، حيث تشير التقارير إلى اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون من تولي القيادة الفنية للفريق، في محاولة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج والعودة للمنافسة القارية بقوة.

