توصل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى اتفاق مبدئي مع نادي أورلاندو سيتي للانضمام إلى الفريق الصيف المقبل.

مستقبل جريزمان مع أتلتيكو مدريد

أفادت صحيفة "ماركا" أن جريزمان قد يرحل عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الجاري، رغم أن عقده يمتد رسميا حتى 2027، بفضل بند يمنحه الحق في الرحيل مبكرا.

تعليق دييجو سيميوني على رحيل جريزمان

وكان مدرب أتلتيكو، دييجو سيميوني، قد صرح سابقا حول مستقبل اللاعب قائلا: "لا أعرف ما سيحدث لأنطوان، الأمر متروك له ليقرر مستقبله، وأتمنى أن يكون ذلك الأفضل له وللنادي."

مسيرة جريزمان

انضم جريزمان إلى أتلتيكو مدريد صيف 2014 قادما من ريال سوسيداد، ولعب موسمين مع برشلونة بين 2019 و2021.

أرقام جريزمان مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم

خاض جريزمان هذا الموسم 43 مباراة بجميع المسابقات مع أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4 أهداف أخرى، مسجلا أداء مميزا قبل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.