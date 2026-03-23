مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

وادي دجلة

6 0
14:30

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

جريزمان يقترب من الانضمام للدوري الأمريكي في الصيف المقبل

كتب : محمد عبد السلام

09:16 م 23/03/2026

أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توصل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى اتفاق مبدئي مع نادي أورلاندو سيتي للانضمام إلى الفريق الصيف المقبل.

مستقبل جريزمان مع أتلتيكو مدريد

أفادت صحيفة "ماركا" أن جريزمان قد يرحل عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الجاري، رغم أن عقده يمتد رسميا حتى 2027، بفضل بند يمنحه الحق في الرحيل مبكرا.

تعليق دييجو سيميوني على رحيل جريزمان

وكان مدرب أتلتيكو، دييجو سيميوني، قد صرح سابقا حول مستقبل اللاعب قائلا: "لا أعرف ما سيحدث لأنطوان، الأمر متروك له ليقرر مستقبله، وأتمنى أن يكون ذلك الأفضل له وللنادي."

مسيرة جريزمان

انضم جريزمان إلى أتلتيكو مدريد صيف 2014 قادما من ريال سوسيداد، ولعب موسمين مع برشلونة بين 2019 و2021.

أرقام جريزمان مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم

خاض جريزمان هذا الموسم 43 مباراة بجميع المسابقات مع أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4 أهداف أخرى، مسجلا أداء مميزا قبل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

جريزمان أتلتيكو مدريد الدوري الأمريكي

أحدث الموضوعات

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

