صحيفة تكشف مفاجأة.. "كاس" تجمد قرار سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

كتب : محمد عبد الهادي

01:30 م 23/03/2026

منتخب السنغال

لا زالت أزمة سحب لقب أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمغرب، تتصدر حديث الصحف العالمية والعربية، بعد القرار المفاجئ للاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره خاسرًا في النهائي.

تفاصيل سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارًا مفاجئًا الإسبوع الماضي، باعتبار منتخب السنغال خاسرًا في نهائي الأمم الأفريقية 2025، ومنح اللقب لمنتخب المغرب.

كواليس قبول استئناف كاس لشكوى السنغال

أكدت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قررت تعليق تنفيذ قرار لجنة الاستئناف بالكاف والتي قضت بمنح لمغرب لقب كأس الأمم الأفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن كاس جمدت قرار لجنة الاستئناف بالكاف لحين إصدار قرار نهائي في النزاع، ليبقى اللقب معلقًا إلي حين الفصل فيه.

وأشارت الصحيفة أن اللجنة الرياضية الدولية لن تصدر قرارها النهائي في الفترة الجارية، مؤكدة أنها ستعلن قرارها في فترة تتراوح ما بين 6 إلي 9 أشهر.

جدير بالذكر أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، لم تصدر حتى اللحظة أي قرار رسمي حول أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما تقدم المنتخب السنغالي بشكوى ضد قرار الاتحاد الافريقي بسحب لقب أمم أفريقيا ومنحه للمغرب.

منتخب السنغال أمم أفريقيا منتخب المغرب

