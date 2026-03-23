اليوم.. انضمام اللاعبين المحترفين لمعسكر منتخب مصر

كتب : محمد عبد الهادي

12:33 م 23/03/2026 تعديل في 12:37 م

مران منتخب مصر الجماعي (2)

انطلق مساء أمس الأحد، معسكر منتخب مصر في التوقف الدولي الجاري، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية

من المقرر أن يشهد معسكر منتخب مصر الجاري، خوض مباراتين وديتين الأولى أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري، والثانية أمام منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر نفسه.

موعد انضمام اللاعبين المصريين المحترفين

من المقرر أن ينضم لمعسكر منتخب مصر اليوم الإثنين، اللاعبين المحترفين المختارون ضمن قائمة حسام حسن.

حيث سينضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، في ظهوره الأول المرتقب مع منتخب مصر.

كما سينضم مهاجم نانت الفرنسي مصطفي محمد، عمر مرمش نجم مانشستر سيتي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي، إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي، رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي.

سبب غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر

يغيب محمد صلاح نجم ليفربول عن المعسكر الحالي لمنتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة في لقاء جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المدرب الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، غياب صلاح عن معسكر منتخب مصر لعدم تماثله من الإصابة التي تعرض لها ولخوض برنامج علاجي مع الجهاز الطبي للفريق.

