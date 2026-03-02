في حال انسحابها.. من هو بديل منتخب إيران المحتمل في كأس العالم 2026؟

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة خيتافي ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي كالتالي:

حارسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – روديجير – ديفيد ألابا – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فالفيردي – أردا جولر – تشواميني – تياجو بيتارش.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا – فينيسيوس جونيور.