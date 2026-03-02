مباريات الأمس
أربيلوا يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة خيتافي في الدوري

كتب : محمد عبد السلام

09:29 م 02/03/2026 تعديل في 09:41 م
    خلال مباراة ريال مدريد وموناكو (6) (1)
    خلال مباراة ريال مدريد وموناكو (1) (1)
    خلال مباراة ريال مدريد وموناكو (4) (1)

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة خيتافي ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي كالتالي:

حارسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – روديجير – ديفيد ألابا – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فالفيردي – أردا جولر – تشواميني – تياجو بيتارش.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا – فينيسيوس جونيور.

