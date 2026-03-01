مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 1
21:30

المصري

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
21:30

الزمالك

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
21:30

بتروجت

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 1
21:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

أرسنال يحقق الفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد السلام

09:29 م 01/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي (1) (1)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق أرسنال فوزا ثمينا على نظيره تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي أرسنال كلا من: ويليام ساليبا في الدقيقة 21، ويوريان تيمبر في الدقيقة 66.

بينما أحرز هدف تشيلسي الوحيد بييرو هينكابي لاعب أرسنال عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 2+45 من زمن الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه بيدرو نيتو لاعب تشيلسي بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز رفع أرسنال نقاطه إلى 64 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 45 نقطة ليحتل المركز السادس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة أرسنال وتشيلسي الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع
حوادث وقضايا

مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع
طالبة حقوق تستدرج ضحايا بمصيدة "المتعة الحرام" في الفيوم
أخبار المحافظات

طالبة حقوق تستدرج ضحايا بمصيدة "المتعة الحرام" في الفيوم
ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً
ترامب يعلن تدمير 9 سفن بحرية إيرانية ومطاردة البقية
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن تدمير 9 سفن بحرية إيرانية ومطاردة البقية
"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
أخبار مصر

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار