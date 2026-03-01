ماذا لو انسحبت إيران من مجموعة مصر في كأس العالم؟.. تقرير يوضح

أول تعليق رسمي من إيران بشأن الانسحاب من كأس العالم 2026

حقق فريق أرسنال فوزا ثمينا على نظيره تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي أرسنال كلا من: ويليام ساليبا في الدقيقة 21، ويوريان تيمبر في الدقيقة 66.

بينما أحرز هدف تشيلسي الوحيد بييرو هينكابي لاعب أرسنال عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 2+45 من زمن الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه بيدرو نيتو لاعب تشيلسي بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز رفع أرسنال نقاطه إلى 64 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 45 نقطة ليحتل المركز السادس.