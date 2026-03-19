الدوري التركي

بشكتاش

2 1
19:00

قاسم باشا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

بولونيا

السودان بدلًا من إسبانيا.. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة مباراة مصر الودية

كتب : مصراوي

09:12 م 19/03/2026

منتخب مصر لكرة القدم

لا تزال أزمة المباراة الودية بين منتخب مصر وإسبانيا تثير جدلًا واسعًا بين الجماهير المصرية، بعد تردد أنباء عن احتمال إلغائها.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر بإسبانيا في معسكر مارس الشهر الجاري، ولكن يسيطر الغموض حتى الأن حول إقامة اللقاء بسبب أزمة التأشيرات.

آخر مستجدات أزمة مباراة مصر وإسبانيا الودية

قال مصدر مطلع لمصراوي إن اتحاد الكرة يبذل كل جهوده لإقامة اللقاء أمام إسبانيا، خاصة بعد موافقة حسام حسن على خوض المباراة، لكنه أشار إلى وجود صعوبات في استخراج التأشيرات، ويجري العمل على حلها عبر قرار وزاري.

وأوضح المصدر أن الخطة البديلة، حال عدم تمكن المنتخب من مواجهة إسبانيا، هي إقامة مباراة ودية مع منتخب آخر بالقاهرة، أحد يومي 30 أو 31 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن منتخب السودان الأقرب لهذه المواجهة، إلا أن أزمة التأشيرات لا تزال تمثل عائقًا أمام تنفيذها.

فيديو قد يعجبك



أسعار النفط ترتفع إلى 115 دولارًا بعد هجمات على منشآت الغاز بالشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

أسعار النفط ترتفع إلى 115 دولارًا بعد هجمات على منشآت الغاز بالشرق الأوسط
علامات بعد تناول الفسيخ والرنجة لا يجب تجاهلها .. أول يوم العيد
رمضان ستايل

علامات بعد تناول الفسيخ والرنجة لا يجب تجاهلها .. أول يوم العيد
رفضت الزواج لتربية الصيدلي والمحامي.. حكاية الأم المثالية في الفيوم
أخبار المحافظات

رفضت الزواج لتربية الصيدلي والمحامي.. حكاية الأم المثالية في الفيوم

تتجاوز 7 مليار دولار.. أمريكا توافق على مبيعات عسكرية كبيرة للإمارات
شئون عربية و دولية

تتجاوز 7 مليار دولار.. أمريكا توافق على مبيعات عسكرية كبيرة للإمارات
العيد الجمعة.. مصر و25 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
جنة الصائم

العيد الجمعة.. مصر و25 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)

