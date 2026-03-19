لا تزال أزمة المباراة الودية بين منتخب مصر وإسبانيا تثير جدلًا واسعًا بين الجماهير المصرية، بعد تردد أنباء عن احتمال إلغائها.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر بإسبانيا في معسكر مارس الشهر الجاري، ولكن يسيطر الغموض حتى الأن حول إقامة اللقاء بسبب أزمة التأشيرات.

آخر مستجدات أزمة مباراة مصر وإسبانيا الودية

قال مصدر مطلع لمصراوي إن اتحاد الكرة يبذل كل جهوده لإقامة اللقاء أمام إسبانيا، خاصة بعد موافقة حسام حسن على خوض المباراة، لكنه أشار إلى وجود صعوبات في استخراج التأشيرات، ويجري العمل على حلها عبر قرار وزاري.

وأوضح المصدر أن الخطة البديلة، حال عدم تمكن المنتخب من مواجهة إسبانيا، هي إقامة مباراة ودية مع منتخب آخر بالقاهرة، أحد يومي 30 أو 31 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن منتخب السودان الأقرب لهذه المواجهة، إلا أن أزمة التأشيرات لا تزال تمثل عائقًا أمام تنفيذها.

