اتحاد الكرة يعلن عقد اجتماع طارئ اليوم الخميس.. ما التفاصيل؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الخميس، لبحث ترتيب الفترة المقبلة للمنتخبات.

بيان اتحاد الكرة المصري

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعًا طارئًا في التاسعة مساء اليوم ، لمناقشة بعض الأمور والترتيبات الفنية والإدارية للمنتخبات: الأول والشباب والناشئين، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويحرص أبوريدة على توفير أفضل الأجواء والإمكانات لجميع المنتخبات، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية، لضمان إعداد مثالي للاعبين خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة مصر والسعودية الودية

من المقرر أن يخوض منتخب مصر معسكر تحضيري في الفترة المقبلة، حيث يواجه منتخب السعودية يوم 27 من شهر مارس الجاري.

