بالفيديو.. رافينيا يحتفل مع نجله بجائزة رجل المباراة

احتفل البرتغالي رافينيا، لاعب برشلونة الإسباني، بجائزة رجل مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا، رفقة نجله.

رافينيا في لقطة مؤثرة مع نجله

نشر الحساب الرسمي لصحيفة " Diario SPORT"، على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لرافينيا فوز وصوله إلى منزله وهو يحمل جائزة رجل المباراة، التي احتفل بها مع نجله.

واكتسح برشلونة نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بنتيجة 7-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في إياب دور الـ16، ليتأهل البارسا إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين 8-3.

El momento más tierno de Raphinha tras el 7-2: su hijo se lleva el MVP 🥹🌟 pic.twitter.com/bzeHbMaRx1 — Diario SPORT (@sport) March 19, 2026

وسجل رافينيا الهدفين الأول والسابع، كما صنع الهدفين الرابع والخامس، ليصل مجموع مساهماته مع فريقه إلى 20 مساهمة تهديفية في 15 مباراة على أرضه بدوري الأبطال.

جدير بالذكر أن برشلونة يضرب موعدا مع أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل الأخير بعد الفوز على توتنهام ذهابا وإيابا.

