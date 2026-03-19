كشفت الفرنسية "فانيسا لي موين"، مراسلة قناة بي إن سبورتس، تلقيها تهديدات بقتل أطفالها، بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأعلنت فانيسا لو موين، التي قدمت النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية على قناة بي إن سبورت، بما في ذلك المباراة النهائية بين السنغال والمغرب من على خط التماس، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أنها لم تعد ترغب في تغطية مباريات كرة القدم بعد نهاية الموسم.

فانيسا لو موين تكشف كواليس تهديدها في كأس الأمم الأفريقية

قالت فانيسا لو موين، في مقطع فيديو هبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "كرة القدم سامة. لدي علاقة سامة مع عالم كرة القدم".

ووجهت فانيسا سؤالا إلى حارس مرمى السنغال إدوارد ميندي، عقب النهائي المثير، قائلة: "في الوقت نفسه، أتردد في تهنئتك. سأترك لك التعليق على كل ما حدث في النهاية؛ لقد كان الأمر مثيرًا حقًا"، إلى جانب سؤال آخر حول احتمال وجود تواطؤ بين المنتخبين بشأن ركلة جزاء إبراهيم دياز لتجنب الاضطرابات في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مما أثار استياء حارس مرمى الأهلي والعديد من المشجعين.

J’ai trop aimé les réponses de Mendy, avec les questions stupides de cette dame. « J’hésite à vous dire, félicitations » mais le culot, aucun professionnalisme waouw ! J’espère qu’on la verra plus dans ce genre d’événements pic.twitter.com/9IayA9szKr — Ghost (@JrBirame2) January 22, 2026

وتعرضت الفرنسية لرسائل مسيئة، وقالت في مقطع الفيديو: "تأتين بشغفٍ كبير، لتؤدي عملكِ وتسعدي الناس، ثم يأتي هؤلاء الناس ليحطّموكِ، ويهدّدوكِ بالقتل والاغتصاب، ويهدّدون أطفالكِ. هل أنتم مجانين؟ أتعرّض للتنمّر الإلكتروني في كلّ مسابقة. لقد اعتدتُ عليه، وبصراحة، لا يزعجني. لكن خلال هذه المباراة النهائية، تفاقم الأمر. عندها تجاوزت الأمور كلّ الحدود: تعرّض أطفالي للتهديد بالقتل. عندها أقول: لا، كفى."

وأضافت: "إنها تجربة مؤلمة، أرى الأمر كذلك حقاً. أحياناً أجد صعوبة في طرح الأسئلة على اللاعبين والمدربين، بعد أربعة أيام من نهائي كأس الأمم الأفريقية، عدتُ إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وكان عليّ فعل ذلك، وإلا لما عدتُ أبدًا. إنه أمرٌ مؤلم، أراه كذلك حقًا. أحيانًا، أجد صعوبة في طرح الأسئلة على اللاعبين والمدربين. سأنتظر حتى نهاية الموسم، هذا ما قلته. كأس ​​العالم على الأبواب. وبعدها سنرى كيف يمكنني إيجاد معنى لعملي من جديد".

واختتمت: "من بين جميع الرسائل، لم تُرسل لي سوى امرأة واحدة تهديدات. هذا يعني أن مكان المرأة في عالم كرة القدم هو "اصمتي"، لقد فقدت والدي العام الماضي؛ كان أول من شاهدني. إذا شاهد أي أب هذا الفيديو، فعليه أن يُدرك أن ما يفعله له أهمية بالغة. إذا رأيتم فتيات صغيرات على خط التماس، أو أمام التلفاز يشاهدن كرة القدم، فتذكروا أن هذه الفتاة الصغيرة قد تُصبح مثلي، شغوفة بكرة القدم والرياضة، وسيكون من المؤسف حرمانها من ذلك لمجرد أنها وُلدت فتاة".

