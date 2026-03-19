مشاركته محل شك.. أرني سلوت يتحدث عن إصابة صلاح

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن إصابة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز.

وأكد أرني سلوت أن محمد صلاح طلب الخروج خلال مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.

إصابة محمد صلاح

قال أرني سلوت إن مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد برايتون، يوم السبت المقبل، محل شك، بعد استبداله.

وأهدر صلاح ركلة جزاء في الشوط الأول بعد أن افتتح دومينيك سوبوسلاي التسجيل، لكنه ساهم في الأهداف الثلاثة جميعها بالشوط الثاني، إذ مرر الكرة إلى هوجو إكيتيكي ليسجل الهدف الثاني قبل أن يحول ريان جرافينبيرش تسديدته التي تصدى لها الحارس إلى هدف.

وثم سجل صلاح هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا بتسديدة مميزة، ليصبح بذلك اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة، لكن مهاجم ليفربول طلب استبداله بعد ذلك بوقت قصير بعد حسم النتيجة.

وأضاف سلوت: "من ناحية الإصابة، لم يخرج صلاح لأنه شعر بأنه سجل ما يكفي من الأهداف، بل لأنه شعر بشيء ما. لذا دعونا نرى كيف سيكون وضعه في نهاية الأسبوع وما بعده".

جدير بالذكر أن ليفربول تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على جلطة سراي التركي، بنتيجة 4-1 في مباراتي الذهاب والإياب.

اقرأ أيضًا:

قوته الذهنية.. أرني سلوت يشيد بعقلية محمد صلاح

قرار مبكر من توروب.. كيف يستعد الأهلي لمواجهة الحسم أمام الترجي؟



