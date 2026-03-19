الدوري الأوروبي

بورتو

22:00

شتوتجارت

الدوري التركي

بشكتاش

19:00

قاسم باشا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

22:00

ليل

مشاركته محل شك.. أرني سلوت يتحدث عن إصابة صلاح

كتب : هند عواد

10:48 ص 19/03/2026

أرني سلوت

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن إصابة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز.

وأكد أرني سلوت أن محمد صلاح طلب الخروج خلال مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.

قال أرني سلوت إن مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد برايتون، يوم السبت المقبل، محل شك، بعد استبداله.

وأهدر صلاح ركلة جزاء في الشوط الأول بعد أن افتتح دومينيك سوبوسلاي التسجيل، لكنه ساهم في الأهداف الثلاثة جميعها بالشوط الثاني، إذ مرر الكرة إلى هوجو إكيتيكي ليسجل الهدف الثاني قبل أن يحول ريان جرافينبيرش تسديدته التي تصدى لها الحارس إلى هدف.

وثم سجل صلاح هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا بتسديدة مميزة، ليصبح بذلك اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة، لكن مهاجم ليفربول طلب استبداله بعد ذلك بوقت قصير بعد حسم النتيجة.

وأضاف سلوت: "من ناحية الإصابة، لم يخرج صلاح لأنه شعر بأنه سجل ما يكفي من الأهداف، بل لأنه شعر بشيء ما. لذا دعونا نرى كيف سيكون وضعه في نهاية الأسبوع وما بعده".

جدير بالذكر أن ليفربول تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على جلطة سراي التركي، بنتيجة 4-1 في مباراتي الذهاب والإياب.

اقرأ أيضًا:

قوته الذهنية.. أرني سلوت يشيد بعقلية محمد صلاح

قرار مبكر من توروب.. كيف يستعد الأهلي لمواجهة الحسم أمام الترجي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرني سلوت محمد صلاح ليفربول

فيديو قد يعجبك



مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
تهديد أطفالي بالقتل.. مراسلة بي إن سبورتس تكشف كواليس تعرضها للتنمر بسبب
د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟