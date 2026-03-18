كأس مصر

طلائع الجيش

1 1
21:30

زد

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

7 2
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

2 2
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

4 1
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

4 0
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

2 2
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

1 1
21:00

الهلال

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. مباراة ليفربول 4 - 0 جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

10:06 م 18/03/2026 تعديل في 11:50 م

ليفربول وجالاتا سراي

يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام متابعة لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وجالاتا سراي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول لمواجهة جالاتا سراى

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: ألكسيس مكاليستر – رايان جرافينبيرج – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إكتيكي – محمد صلاح.

مجريات مباراة ليفربول وجالاتا سراى

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: هجمة خطيرة لليفربول عن طريق محمد صلاح.

الدقيقة 6: ضغط متواصل من لاعبي ليفربول في وسط ملعب جالاتا سراي ودفاعات الفريق التركي تتصدي.

الدقيقة 17: هجمة خطيرة لفريق ليفربول عن طريق إيكتيكي ودفاعات جالاتا سراي تبعد الكرة.

الدقيقة 25: سوبوسلاي يسجل الهدف الأول لصالح ليفربول بعد تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 29: إيكتيكي ينفرد بالمرمي ولكنه يفشل في التسجيل بعد تدخل دفاعات جالاتا سراي.

الدقيقة 33: سوبوسلاي يطلق تسديدة صاروخية وحارس جالاتا سراي يبعدها.

الدقيقة 39: سالاي لاعب جالاتا سراي يتحصل علي خطأ لصالحه.

الدقيقة 41: أوسيمين يهدر فرصة هدف بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء تلقاها سددها برأسية ولكن خارج المرمي.

الدقيقة 43: مالك أليستر يتدخل على حارس مرمي جالاتا سراي بعد تنفيذ كرة عرضية والحكم يحتسب خطأ لصالح الحارس.

الدقيقة 44: ضغط متواصل وهجوم مكثف من لاعبي ليفربول عن طريق صلاح وسوبوسلاي وإيكتيكي.

الدقيقة 45: الحكم يضيف 5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 45+2: ركلة جزاء لصالح ليفربول تحصل عليها اللاعب سوبوسلاي

الدقيقة 45+4: محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ليفربول بعد تصدي حارس مرمي جالاتا سراي لها.

الدقيقة 45+6: نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول علي جالاتا سراي بهدف نظيف.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 51: إيكتيكي يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول بعد تمريرة من صلاح.

الدقيقة 53: جرافينبيرج يسجل الثالث لصالح ليفربول بعد متابعة لتسديدة محمد صلاح.

الدقيقة 62: محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الرابع بعد تسديدة رائعة من علي حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 73: خروج محمد صلاح من المباراة ونزول المهاجم جاكبو.

الدقيقة 77: توقف المباراة لإصابة لاعب جالاتا سراي التركي.

الدقيقة 86: إيكتيكي يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار المرمي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول جالاتا سراي دوري أبطال أوروبا

د. مصطفى الفقي لمجدي الجلاد: نحن نعتبرك أشطر محاور في العالم العربي
السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض
ضياء رشوان: مصر لن تشارك في أي تحالف ضد أي طرف
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية