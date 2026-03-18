سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة جالاتا سراي.. ما موقف محمد صلاح؟

أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري في خط الهجوم الأساسي للمباراة، والتي ستنطلق في العاشرة مساءً على ملعب الأنفيلد، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق التركي بهدف دون رد.

تشكيل ليفربول لمواجهة جالاتا سراي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: ألكسيس مكاليستر – رايان جرافينبيرج – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إكتيكي – محمد صلاح.

