أول تعليق من باتريس موتسيبي عقب سحب اللقب من السنغال

علق باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الأحداث التي رافقت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب بعد قرار لجنة الاستئناف بسحب اللقب من السنغال ومنحه لمنتخب المغرب.

بيان رئيس الاتحاد الإفريقي على أحداث نهائي أفريقيا

قال موتسيبي في بيان تم نشره عبر حسابات كاف الرسمية مساء اليوم الأربعاء، : "لقد تم إبلاغي بقرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف بخصوص الطعن المقدم من المغرب والمتعلق بالمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025، وقد سبق وأن أعربت عن خيبتي الشديدة تجاه الأحداث التي وقعت في تلك المباراة النهائية".

وتابع: "هذه الأحداث تكشف عن الشكوك وانعدام الثقة المستمرة، وهي قضية موروثة، فعندما توليت رئاسة الكاف، كان أحد أهم أولوياتي ضمان حيادية واستقلال واحترام الحكام ومراقبي المباريات، وقد قمنا بالكثير من العمل الجيد، لكن ما زال هناك شك مستمر لأنه إرث طويل".

وواصل باتريس موتسيبي: "من المهم جداً أن يُنظر إلى قرارات اللجنة الانضباطية ولجنة الاستئناف باحترام ونزاهة، وهي تضم بعضاً من أكثر المحامين والقضاة احتراماً في القارة، أما بالنسبة للسنغال، فهي لديها الحق في استئناف القرار، سواء لدى الكاف أو محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وسنلتزم بأي قرار يُتخذ على أعلى مستوى".

واختتم: "لن تُعامل أي دولة بطريقة تفضيلية أو ميزة عن غيرها، ونحن نتعامل مع ما حدث في نهائي المغرب بجدية وبدأنا خطوات لمعالجة أوجه القصور وضمان التحسين هدفنا أن يرى مشجعو كرة القدم في جميع الدول الـ54 أن القرارات عادلة ونزيهة".

