دوري أبطال أوروبا

برشلونة

7 2
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

0 0
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 0
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 0
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

0 1
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

0 1
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

10 2
22:00

سبورتنج

أول تعليق من باتريس موتسيبي عقب سحب اللقب من السنغال

كتب : محمد عبد الهادي

09:53 م 18/03/2026 تعديل في 09:54 م

باتريس موتسيبي

علق باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الأحداث التي رافقت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب بعد قرار لجنة الاستئناف بسحب اللقب من السنغال ومنحه لمنتخب المغرب.

بيان رئيس الاتحاد الإفريقي على أحداث نهائي أفريقيا

قال موتسيبي في بيان تم نشره عبر حسابات كاف الرسمية مساء اليوم الأربعاء، : "لقد تم إبلاغي بقرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف بخصوص الطعن المقدم من المغرب والمتعلق بالمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025، وقد سبق وأن أعربت عن خيبتي الشديدة تجاه الأحداث التي وقعت في تلك المباراة النهائية".

وتابع: "هذه الأحداث تكشف عن الشكوك وانعدام الثقة المستمرة، وهي قضية موروثة، فعندما توليت رئاسة الكاف، كان أحد أهم أولوياتي ضمان حيادية واستقلال واحترام الحكام ومراقبي المباريات، وقد قمنا بالكثير من العمل الجيد، لكن ما زال هناك شك مستمر لأنه إرث طويل".

وواصل باتريس موتسيبي: "من المهم جداً أن يُنظر إلى قرارات اللجنة الانضباطية ولجنة الاستئناف باحترام ونزاهة، وهي تضم بعضاً من أكثر المحامين والقضاة احتراماً في القارة، أما بالنسبة للسنغال، فهي لديها الحق في استئناف القرار، سواء لدى الكاف أو محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وسنلتزم بأي قرار يُتخذ على أعلى مستوى".

واختتم: "لن تُعامل أي دولة بطريقة تفضيلية أو ميزة عن غيرها، ونحن نتعامل مع ما حدث في نهائي المغرب بجدية وبدأنا خطوات لمعالجة أوجه القصور وضمان التحسين هدفنا أن يرى مشجعو كرة القدم في جميع الدول الـ54 أن القرارات عادلة ونزيهة".

إقرأ أيضًا:
مصدر بالزمالك ينفي الأرقام المغلوطة حول عرض نيوم لزيزو

"مغربي".. صحيفة تكشف حكم مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باتريس موتسيبي منتخب السنغال منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
جنة الصائم

"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
صفارات الإنذار تهز "جسر الملك فهد".. واستنفار أمني واسع في البحرين
صفارات الإنذار تهز "جسر الملك فهد".. واستنفار أمني واسع في البحرين
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك

"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل

رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية