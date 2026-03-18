غادروا البلاد.. قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني الإيراني

كتب : مصراوي

11:20 م 18/03/2026

وزارة الخارجية القطرية

الدوحة (أ ش أ)

سلّمت وزارة الخارجية القطرية، مذكرة رسمية إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى قطر؛ تفيد بأن دولة قطر تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم يوسف فخرو، اليوم مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى قطر علي صالح آبادي.

وأوضحت الوزارة - في بيان أذاعته عبر منصة (إكس) اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار.

وشدّدت على أن استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وأكدت الوزارة أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

