أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان بمشاركة ستة ألوية تعمل على عمق 6 كلم في المنطقة.

جيش الاحتلال يتوغل في جنوب لبنان

وأكدت الهيئة الإسرائيلية، أن عمل القوات البرية في جنوب لبنان سيكون مشابها لعملياتها السابقة في مخيم جنين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يعمق توغله بمشاركة ألوية قتالية متعددة.

وأضافت هيئة البث، أن جيش الاحتلال، سيواصل السيطرة على جنوب لبنان حتى إيجاد جهة تمنع حزب الله من العمل في تلك المناطق.