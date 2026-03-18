جيش الاحتلال يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان

كتب : عبدالله محمود

11:24 م 18/03/2026

جيش الأحتلال الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان بمشاركة ستة ألوية تعمل على عمق 6 كلم في المنطقة.

جيش الاحتلال يتوغل في جنوب لبنان

وأكدت الهيئة الإسرائيلية، أن عمل القوات البرية في جنوب لبنان سيكون مشابها لعملياتها السابقة في مخيم جنين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يعمق توغله بمشاركة ألوية قتالية متعددة.

وأضافت هيئة البث، أن جيش الاحتلال، سيواصل السيطرة على جنوب لبنان حتى إيجاد جهة تمنع حزب الله من العمل في تلك المناطق.

فيديو قد يعجبك



رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب هذه المناطق
أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب هذه المناطق
السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض
شئون عربية و دولية

السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض
"قرار محترم".. هاني توفيق يعلق على قرار تبكير إغلاق المحلات والمولات
اقتصاد

"قرار محترم".. هاني توفيق يعلق على قرار تبكير إغلاق المحلات والمولات
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
رياضة عربية وعالمية

فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية