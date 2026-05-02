أجرى حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية في مصر، حركة تغييرات داخل الهيكل التنظيمي للحزب، شملت خروج أسماء ثقيلة كانت تشكل ركائز أساسية في العمل الحزبي والبرلماني لسنوات ماضية.

ومن أبرز الشخصيات التي رحلت بالحركة الجديدة جاء النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشئون البرلمانية، والنائب سامي هاشم أمين أمانة التعليم بالحزب.

وأصدر حزب مستقبل وطن قرارًا جديدًا، بشأن إعادة تشكيل الأمانة العامة للحزب، متضمنًا تحديد القيادات التنظيمية والمناصب المختلفة داخل الهيكل الحزبي، وذلك في إطار إعادة ترتيب العمل الداخلي وتعزيز كفاءة الأداء التنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن رئيسًا للحزب، وتولي النائب أحمد عبدالجواد محمد محمد منصب نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى جانب عدد من نواب رئيس الحزب، وهم النائب عبدالهادي القصبي، والنائب حسام الخولي، والنائب محمد زكي الوحش، والنائب محمد منظور.

تعيين عدد من الأمناء المساعدين

كما شمل القرار تعيين عدد من الأمناء المساعدين، إلى جانب استحداث وتوزيع مهام نوعية تغطي مختلف القطاعات، من بينها التنظيم، المرأة، الشباب، الإعلام، الشئون البرلمانية، الشئون الاقتصادية، الاستثمار، التعليم، الصحة، الاتصالات، والطاقة، بما يعكس توجه الحزب لتوسيع قاعدة العمل المؤسسي وتوزيع الاختصاصات بشكل أكثر تخصصًا.

وتضمن التشكيل تعيين النائب خالد شلبي أمينًا للتنظيم، والنائبة رشا رمضان أمينة للمرأة، والإعلامية هبه الله جلال أمينة للإعلام، والنائب أحمد حسام الدين أمينًا للشباب، والنائب هشام الحصري أمينًا للشئون البرلمانية، إلى جانب عدد من الأمانات النوعية التي تغطي ملفات حيوية مثل الصناعة، الاستثمار، حقوق الإنسان، المصريين بالخارج، وريادة الأعمال.

ونصت المواد التالية من القرار على نشره عبر الصفحة الرسمية للحزب، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، وإخطار لجنة شئون الأحزاب بالقرار لاعتماده.



كما سبق وأن أصدر حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ونائب رئيس الحزب النائب احمد عبد الجواد قرارًا تنظيميًا جديدًا يقضي بإعادة تشكيل وهيكلة عدد من الأمانات بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الحزب لضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الحزبي بما يتواكب مع الاستحقاقات المقبلة.

تفاصيل القرار التنظيمي

شمل القرار، الذي اعتمدته الأمانة المركزية، تعيينات جديدة وتعديلات في المناصب القيادية لعدد من المحافظات، وتضمنت التغييرات:

أمناء المحافظات: شمل القرار تغيير أمناء المحافظات، مع اختيار كوادره ذات خبرة ميدانية وتواجد شعبي قوي.

أمناء التنظيم: تم تكليف مجموعة من الكفاءات التنظيمية لتولي منصب "أمين التنظيم" في عدة محافظات، لضمان تفعيل العمل الحزبي وربط القواعد التنظيمية بالمركزية.