نقابة الأطباء: العوضي لم يقدم أي مستندات تثبت صحة ادعاءاته

كتب : داليا الظنيني

09:51 م 02/05/2026

الدكتور ضياء العوضي

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وعضو لجنة التحقيق مع الطبيب الراحل ضياء العوضي، إن الأخير حضر جلسات التحقيق لكنه لم يقدم أي مستندات أو أدلة تثبت صحة ادعاءاته الطبية.

وأوضح أمين، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن النقابة طلبت منه تقديم ثلاث حالات على الأقل مع الفحوصات والتحاليل والأشعة قبل وبعد العلاج، إلا أنه لم يقدم أي أوراق أو مستندات تدعم ما كان يعلنه.

وأشار أمين إلى أن اللجنة لم تحصل على أي برهان علمي أو مستندات موثقة يمكن الاستناد إليها، كما لم يتم تقديم شهود أو حالات تثبت صحة ما طرحه، مؤكدًا أن الأمر لم يتجاوز كونه "وجهة نظر شخصية" غير مدعومة بأسس علمية.

ولفت إلى أن العوضي استمر في نشر نفس التصريحات والادعاءات حتى أثناء سير التحقيقات، وهو ما زاد من خطورة الموقف، خاصة مع وجود تفاعل من بعض المواطنين الذين قد يتأثرون بهذه المعلومات غير الموثوقة.

وشدد أمين على أن النقابة تعاملت مع القضية بمنتهى الجدية، إذ أن استمرار نشر هذه الأفكار دون سند علمي يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى والمجتمع.

وأشار إلى أن هذا الموقف دفع النقابة إلى توقيع أقصى عقوبة على العوضي، تأكيدًا على التزامها بحماية المرضى من أي ممارسات غير علمية أو ادعاءات لا أساس لها.

خالد أمين نقابة الأطباء ضياء العوضي

