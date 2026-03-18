ماذا ينتظر منتخب مصر في فترة التوقف الدولي؟

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، لخوض معسكر مارس، الذي يتخلله مباراتين قويتين، استعدادا لكأس العالم 2026.

موعد معسكر منتخب مصر

تنطلق فترة التوقف الدولي لشهر مارس 2026، يوم الإثنين المقبل 23 مارس، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 31 من الشهر ذاته.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين ضد السعودية وإسبانيا، خلال تلك الفترة، في قطر، لكن التوترات الإقليمية، حالت دون إقامة المعسكر في الدوحة.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، إيران، بلجيكا ونيوزيلندا.

ماذا ينتظر منتخب مصر في مارس؟

يواجه منتخب مصر نظيره السعودي وديا، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك يوم 27 مارس الحالي في مدينة جدة.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إلى أن هذه المباراة تأتي في إطار توفير أفضل إعداد للمنتخب الوطني استعداداً لخوض المونديال.

ووافق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على مواجهة إسبانيا، خلال معسكر مارس، وبالتحديد يوم 31 مارس الحالي في إسبانيا، ويعمل الاتحاد المصري لكرة القدم، على إنهاء كافة الترتيبات.

محمد النني يتحدث عن فوز الجزيرة على حساب خورفكان بالدوري الإماراتي



ممدوح عباس يطالب بزيادة السعة الجماهيرية للزمالك أمام أوتوهو



