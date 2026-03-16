ملخص شوط الأهلي والترجي الثاني في دوري أبطال أفريقيا

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على الملعب الأولمبي برادس ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحداث شوط الأهلي والترجي الثاني

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي من الترجي، إذ ارتقى أحد لاعبيه لعرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وتصدى لها حارس الأهلي مصطفى شوبير في الدقيقة 53.

ورد الأهلي بسرعة في الدقيقة 58، بعد خطأ دفاعي من كوكا استغله ساسي وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسددها، لكن شوبير تصدى لها ببراعة.

تلتها محاولة جديدة للأهلي في الدقيقة 64، عندما سدد بنشرقي كرة قوية من خارج المنطقة، إلا أن الحارس أبعدها أيضًا.

وفي الدقيقة 65، جاءت فرصة أخرى خطيرة للأهلي بعد كرة عرضية من زيزو قابلها إمام عاشور برأسية من داخل منطقة الجزاء، وتصدى لها الحارس مجددًا.

وشهدت الدقيقة 68 العودة لتقنية الفيديو لفحص احتساب ركلة جزاء للترجي بسبب لمسة يد على محمد هاني من كرة عرضية، وأكد الحكم القرار واحتسب الركلة في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 73، سجل محمد أمين توجاي هدف الترجي الأول بعد تنفيذ ناجح للركلة على يمين حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 80، كاد الترجي أن يعزز تقدمه بعد خطأ دفاعي للأهلي، ولكن تسديدة ساسي مرت أعلى المرمى.

واستمرت محاولات الأهلي للعودة، إذ أرسل بلعمري كرة عرضية كاد مروان عثمان أن يسددها في الدقيقة 85، ثم تابعها حسين الشحات بتسديدة على الطاير من كرة طولية من مروان عطية في الدقيقة 88، لكنها مرت خارج الشباك.

وأعلن الحكم 8 دقائق وقت بدل ضائع، وشهدت الدقيقة 92 محاولة أخيرة من الترجي بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة، لتنتهي مجريات الشوط الثاني بفوز الترجي بهدف دون رد.

