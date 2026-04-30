رئيس القضاء الإيراني عن عمليات الإعدام في البلاد: مطلب شعبي

كتب : محمود الطوخي

06:10 م 30/04/2026

غلام حسين محسني إيجي

صرح رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجي بأن تنفيذ أحكام "القصاص والموت" يمثل استجابة لرغبات المواطنين المشروعة.

وزعم محسني إيجي، أن عمليات الإعدام في إيران واسعة النطاق تعكس "المطالب المشروعة للشعب".

وبحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد تم تنفيذ ما لا يقل عن 21 عملية إعدام في إيران واعتقال 4000 شخص في البلاد منذ أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل الأراضي الإيرانية لأول مرة قبل أكثر من شهرين.

مبررات عمليات الإعدام في إيران

ووصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك هذه الإجراءات المتبعة بأنها تنتهك حقوق الشعب الإيراني "بطرق قاسية ووحشية".

وردا على هذه الانتقادات الدولية، محسني إيجي إن القضاء في بلاده "لن يُظهر بالتأكيد أي إهمال أو تساهل في محاكمة ومعاقبة أي مجرم تلطخت يداه بدماء شعبنا".

وأكد رئيس السلطة القضائية عدم الاكتراث بالضغوط الخارجية قائلا: "لا نولي أي اهتمام لخطاب القوى المتعجرفة ومنافذها الدعائية".

ضحايا عمليات الإعدام في إيران

تأتي موجة الأحكام الأخيرة بعد موجة احتاجاجت واسعة شهدتها المدن الإيرانية.

ونفّذ النظام يوم الخميس واحدة من عمليات الإعدام في إيران مرتبطة بتلك التحركات الاحتجاجية، وفقا للمعلومات الصادرة عن وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، أن ضحية هذا الإجراء هو ساسان آزادفار جونجهاني، وهو لاعب كاراتيه يبلغ من العمر 21 عاما، وكان يقيم في مدينة أصفهان.

