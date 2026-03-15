أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة أرني سلوت، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة توتنهام اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام الإنجليزي اليوم، على ستاد "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ30 في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويغيب النجم المصري محمد صلاح، عن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مباراة اليوم أمام توتنهام بالبريميرليج، حيث فصل أرني سلوت المدير الفني الاحتفاظ بصلاح على مقاعد البدلاء.

سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنهام

وقال مصدر مقرب من محمد صلاح، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرني سلوت فضل تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، لمنحه راحة كافية قبل مباراة جالاتا سراي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا".

ويذكر أن فريق ليفربول، كان قد تلقى الهزيمة أمام جالاتا سراي، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة هدف دون مقابل.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وخاض صاحب الـ33 عاما خلال الموسم الحالي رفقة الريدز 32 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

