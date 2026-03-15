حمزة عبدالكريم يشارك في خسارة كارثية لشباب برشلونة في نهائي الكأس

خسر فريق الشباب بنادي برشلونة أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة 4-1، في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب تحت 19 عامًا، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنكسو كارو.

وشارك اللاعب المصري حمزة عبد الكريم أساسياً في تشكيل برشلونة، ولعب المباراة كاملة.

وشهدت المباراة إهدار حمزة عبد الكريم فرصة محققة في الدقيقة 79، بعدما راوغ مدافع ريال بيتيس وسدد كرة ضعيفة على حدود منطقة الجزاء.

حمزة عبدالكريم يتألق في أول ظهور

يُذكر أن حمزة عبد الكريم كان قد تألق في نصف نهائي البطولة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، حيث سجل هدفًا وصنع ركلة جزاء، مساهمًا في فوز فريقه وتأهله إلى المباراة النهائية.