دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

إعلان

حمزة عبدالكريم يشارك في خسارة كارثية لشباب برشلونة في نهائي الكأس

كتب : محمد خيري

02:52 م 15/03/2026 تعديل في 02:53 م

مشاركة حمزة عبدالكريم

خسر فريق الشباب بنادي برشلونة أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة 4-1، في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب تحت 19 عامًا، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنكسو كارو.

وشارك اللاعب المصري حمزة عبد الكريم أساسياً في تشكيل برشلونة، ولعب المباراة كاملة.

وشهدت المباراة إهدار حمزة عبد الكريم فرصة محققة في الدقيقة 79، بعدما راوغ مدافع ريال بيتيس وسدد كرة ضعيفة على حدود منطقة الجزاء.

حمزة عبدالكريم يتألق في أول ظهور

يُذكر أن حمزة عبد الكريم كان قد تألق في نصف نهائي البطولة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، حيث سجل هدفًا وصنع ركلة جزاء، مساهمًا في فوز فريقه وتأهله إلى المباراة النهائية.

حمزة عبد الكريم برشلونة ريال بيتيس نهائي كأس إسبانيا

مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد
إعلان

إعلان

المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم