مفاجأة.. خبر سار من مدرب برشلونة لحمزة عبد الكريم

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فجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مفاجأة بشأن حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر الأول وفريق الشباب بنادي برشلونة.

حمزة عبد الكريم يقترب من إنجاز تاريخي

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك 4 لاعبين من شباب برشلونة، سيبدأون فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول بقيادة هانز فليك.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء اللاعبين هم، حمزة عبد الكريم، أوسكار جيستاو، عبريما تونكارا وأوريان جورين.

ومن المقرر أن تنطلق فترة إعداد برشلونة يوم 13 يوليو، في وقت لا يزال فيه كأس العالم مستمرًا، إذ ستبقى مباريات نصف النهائي (14 و15 يوليو)، ثم مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي (18 و19 يوليو).

وسيحصل اللاعبون الذين يصلون إلى الأدوار المتقدمة في المونديال على نحو ثلاثة أسابيع من الإجازة، ما يعني أن عودتهم إلى برشلونة قد تتأخر حتى الأسبوع الثاني من أغسطس.

أما اللاعبون الذين يخرجون من الدور الأول فسيستمرون مع منتخباتهم حتى نهاية يونيو على الأقل، وبالتالي لن ينضموا إلى الفريق إلا في الأسبوع الثالث من يوليو.

ووفقا للصحيفة، هذا الوضع يمنح لاعبي الأكاديمية فرصة كبيرة للتأثير في بداية فترة الإعداد، حيث سيعمل فليك خلال الأسابيع الأولى مع مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة من "لا ماسيا".

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