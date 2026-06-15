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وزير خارجية إيطاليا: إعادة فتح هرمز ضرورية لتجاوز أزمة الطاقة

كتب : وكالات

04:22 م 15/06/2026

وزير الخارجية الإيطالي ووزير الخارجية الباكستاني

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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل عاملاً أساسياً لتجاوز أزمة الطاقة وتعزيز حركة التجارة الدولية.

وقال تاياني إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مطولاً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، هنأه خلاله على الجهود التي بذلتها إسلام آباد في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ساهمت في الوصول إلى نتيجة إيجابية بشأن مذكرة التفاهم بين الجانبين.

دعم إيطالي للمسار الدبلوماسي

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز يعد أمراً بالغ الأهمية، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم هذا المسار والعمل على ترسيخه بما يساعد على احتواء تداعيات أزمة الطاقة في أسرع وقت، ويدعم الصادرات الإيطالية خلال المرحلة المقبلة.

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