تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهمين، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين.

تشكيل عصابي استولى على أموال المواطنين

وتبين أن المتهمين كانوا يتواصلون مع الضحايا مدعين أنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك، ويطلبون منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم تحديث البيانات البنكية، ثم يستولون على أموالهم باستخدام تلك البيانات.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة و21 شريحة هاتف محمول مختلفة.

وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل ومعلومات تؤكد تورط المتهمين في نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب 9 وقائع نصب واحتيال على المواطنين باستخدام الأسلوب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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