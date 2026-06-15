أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عقب اعتماد النتيجة، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم.

أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية ببورسعيد

وجاءت في المركز الأول: فاطمة محمد عبدالله محمد جبل، معهد فتيات الزهور النموذجي، والثاني: مريم محمد عبدالرؤوف محمد، معهد فتيات بورفؤاد الإعدادي، والثالثة: حبيبة فتحي محمد مصطفى, معهد فتيات الزهور النموذجي، والمركز الرابع: يوسف محمد حسن الزلاقة، معهد الزهور النموذجي بنين، والرابع مكرر: ريم محمد عبد الغفار، معهد فتيات بورفؤاد النموذجي، وفي نفس المركز والمعهد: رحيل نبيل محمد أنسي.

أوائل الإعدادية الأزهرية

كما جاءت أيضًا في المركز الرابع مكرر: منة محمود عبد الحق، معهد فتيات الزهور النموذجي، والمركز الثامن: حبيبة محمود عبد المنعم محمد، معهد فتيات الزهور النموذجي، وفي نفس المعهد جاءت في المركز التاسع: مريم مصطفى محمد جلال، والعاشر: أحمد محمد حسن السلام، معهد بورفؤاد النموذجي بنين، والعاشر مكرر: يوسف محمد أحمد، معهد الزهور النموذجي بنين، وفي نفس المركز: خديجة محمد درويش، معهد فتيات الزهور النموذجي.