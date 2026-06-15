إعلان

ننشر أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

04:16 م 15/06/2026 تعديل في 04:17 م

أوائل الإعدادية الأزهرية في بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عقب اعتماد النتيجة، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم.

أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية ببورسعيد

وجاءت في المركز الأول: فاطمة محمد عبدالله محمد جبل، معهد فتيات الزهور النموذجي، والثاني: مريم محمد عبدالرؤوف محمد، معهد فتيات بورفؤاد الإعدادي، والثالثة: حبيبة فتحي محمد مصطفى, معهد فتيات الزهور النموذجي، والمركز الرابع: يوسف محمد حسن الزلاقة، معهد الزهور النموذجي بنين، والرابع مكرر: ريم محمد عبد الغفار، معهد فتيات بورفؤاد النموذجي، وفي نفس المركز والمعهد: رحيل نبيل محمد أنسي.

أوائل الإعدادية الأزهرية

كما جاءت أيضًا في المركز الرابع مكرر: منة محمود عبد الحق، معهد فتيات الزهور النموذجي، والمركز الثامن: حبيبة محمود عبد المنعم محمد، معهد فتيات الزهور النموذجي، وفي نفس المعهد جاءت في المركز التاسع: مريم مصطفى محمد جلال، والعاشر: أحمد محمد حسن السلام، معهد بورفؤاد النموذجي بنين، والعاشر مكرر: يوسف محمد أحمد، معهد الزهور النموذجي بنين، وفي نفس المركز: خديجة محمد درويش، معهد فتيات الزهور النموذجي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشهادة الإعدادية الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
حوادث وقضايا

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
ترامب: لن أحضر توقيع الاتفاق مع إيران.. وفانس سيكون هناك ممثلًا عني
شئون عربية و دولية

ترامب: لن أحضر توقيع الاتفاق مع إيران.. وفانس سيكون هناك ممثلًا عني
مفاجآت داخل قاعة المحكمة.. المتهمة تنكر قتل "عروس بورسعيد"
أخبار المحافظات

مفاجآت داخل قاعة المحكمة.. المتهمة تنكر قتل "عروس بورسعيد"
نقيب الفلاحين: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تستخدم في الدهانات وسعرها 140
أخبار مصر

نقيب الفلاحين: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تستخدم في الدهانات وسعرها 140
رسميا.. الحسين عموتة مديرا فنيا للأهلي ومفاجأة في الجهاز المعاون
رياضة محلية

رسميا.. الحسين عموتة مديرا فنيا للأهلي ومفاجأة في الجهاز المعاون

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

0 0

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان