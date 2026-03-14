الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

جميع المباريات

التعادل الإيجابي يحسم مباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد السلام

02:14 ص 14/03/2026
    خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي (3) (2)
    خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي (1)

حسم التعادل الإيجابي مباراة بيراميدز والجيش الملكي بنتيجة 1-1، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتقدم فريق الجيش الملكي في النتيجة مبكرًا، بعدما سجل اللاعب "أحمد حمودان" الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق بيراميدز في إدراك التعادل عن طريق اللاعب "محمود زلاكة"، الذي سجل هدف فريقه في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الإياب

ومن المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره الجيش الملكي يوم السبت الموافق 21 مارس، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، المتأهل من مباراة "نهضة بركان" و"الهلال السوداني" في الدور نصف النهائي من البطولة.

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز مباراة بيراميدو والجيش الملكي

