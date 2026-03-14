تقام اليوم السبت الموافق 14 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة أوتوهو ضد الزمالك في الكونفدرالية، ومباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم السبت كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

سندرلاند ضد برايتون - 5:00 مساء - بي إن سبورت 2

بيرنلي ضد بورنموث - 5:00 مساء - بي إن سبورت 4

تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساء - بي إن سبورت 2

أرسنال ضد إيفرتون - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1

وست هام ضد مانشستر سيتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت

جيرونا ضد أتلتيك بلباو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

أتلتيكو مدريد ضد خيتافي - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

ريال أوفيدو ضد فالنسيا - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

ريال مدريد ضد إلتشي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت

لوريان ضد لانس - 6:00 مساء - بي إن سبورت

أنجيه ضد نيس - 8:00 مساء - بي إن سبورت

موناكو ضد بريست - 10:05 مساء - بي إن سبورت

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت

هوفنهايم ضد فولفسبورج - 4:30 مساء - منصة شاهد

آينتراخت فرانكفورت ضد هايدنهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد

بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج - 4:30 مساء - منصة شاهد

بايرن ليفركوزن ضد بايرن ميونخ - 4:30 مساء - منصة شاهد

هامبورج ضد كولن - 7:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت

إنتر ميلان ضد أتالانتا - 4:00 مساء - منصة starzplay

نابولي ضد ليتشي - 7:00 مساء - منصة starzplay

أودينيزي ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية اليوم السبت

أوتوهو ضد الزمالك - 3:00 مساء - بي إن سبورت 1

المصري ضد شباب بلوزداد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت

الخليج ضد النصر - 9:00 مساء - ثمانية

الفتح ضد الهلال - 9:00 مساء - ثمانية

الشباب ضد الأخدود - 9:00 مساء - ثمانية