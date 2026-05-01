"الأوقاف": تعزيز الحضور الميداني بالمساجد بأكثر من 10 آلاف داعية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:59 م 01/05/2026

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها الدعوية الميدانية من خلال تفعيل مشروع «المساجد المحورية» على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شهد الخميس 30 من إبريل ٢٠٢٦م نشاطًا مكثفًا داخل القرى والمناطق الحضرية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتفعيل الدور الحيوي للمسجد في الحياة اليومية.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن الخطة إلى إعادة إحياء رسالة المسجد بوصفه منبرًا للتوجيه والإرشاد، من خلال تنظيم سلسلة من الدروس والمحاضرات المنتظمة التي تسهم في نشر صحيح الدين، وترسيخ القيم الأخلاقية، وبناء وعي مجتمعي متوازن قادر على مواجهة التحديات الفكرية.

وترتكز آليات التنفيذ على دعم الدور الدعوي والمجتمعي للأئمة، عبر تعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور، والالتزام بالزي الأزهري الذي يعكس مكانة المؤسسة الدينية، إلى جانب تشكيل حلقات علمية منظمة تسهم في ضبط الأداء الدعوي، والارتقاء بالمستوى العلمي للأئمة.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى سد أي عجز دعوي في بعض المناطق، عبر توزيع متوازن ومدروس للأئمة وخطباء المكافأة، بما يضمن استمرار الأنشطة الدعوية دون انقطاع، وتحقيق الانتشار الفعّال في مختلف المناطق.

وقد بلغ عدد المساجد المشاركة نحو (3925) مسجدًا، فيما وصل عدد الأئمة وخطباء المكافأة المشاركين إلى (10487)، بما يعكس حجم الجهد المبذول، ويؤكد التزام الوزارة بتعزيز الوعي الديني الرشيد وخدمة المجتمع.

نشر الوعي الديني المساجد المحورية وزارة الأوقاف

