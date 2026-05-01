أول تعليق من هيفاء وهبي بعد عودتها للغناء في مصر وانتهاء قرار إيقافها

كتب : هاني صابر

02:28 م 01/05/2026 تعديل في 02:39 م

علقت المطربة هيفاء وهبي، على انتهاء أزمة إيقافها عن الغناء في مصر وعودتها للحفلات خلال الفترة المقبلة.

ونشرت هيفاء، صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وحشتيني يا مصر.. أشوفكم يوم 5/5 ".

وأعلن محامي هيفاء وهبي، مؤخرا استعداد هيفاء وهبي للعودة لتقديم حفلاتها في مصر، بعد انتهاء أزمة إيقافها بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

تفاصيل أزمة المطربة هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين

وكانت أزمة هيفاء وهبي بدأت في مارس 2025، إذ قام مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بإصدار قرار بمنعها من الغناء في مصر؛ وذلك بناء على شكوى تقدم بها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم "خالد التهامي"، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقا.

واتهم خالد التهامي في الشكوى الفنانة اللبنانية بالإساءة إلى المصريين، بينما ردت هيفاء وهبي على القرار بإقامة دعوى قضائية ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بصفته، ومدير أعمالها السابق خالد التهامي، وطالبت النجمة بإيقاف سريان قرار منعها من الغناء في مصر.

وقام محامي الفنانة اللبنانية بالمطالبة بإصدار حكم جديد بإلزام نقابة المهن الموسيقية بتنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالحها بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.

