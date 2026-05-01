أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حركة محليات محدودة لسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين في عدد من المحافظات، لتجديد الدماء في القيادات التنفيذية.

حركة المحليات بجنوب سيناء

تضمنت الحركة تعيين إيهاب محمد رشاد مكاوي، سكرتيرًا عامًا لمحافظة جنوب سيناء، وياسر محمد عبد الرحمن حماية، سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة.

وأكدت الوزيرة أن الحركة تستهدف تعزيز كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، ودعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على ضرورة أن تبذل القيادات الجديدة أقصى جهد في أداء مهامها، مع تكثيف التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين.

شكاوى المواطنين

كما وجهت بأهمية الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وفعّال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، خاصة في الملفات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على ضرورة التفاني في العمل، وتحقيق أعلى معدلات الأداء، بما يلبي طموحات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظات.