ميرتس يستبعد نشر قوات دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز

كتب : د ب أ

02:37 م 13/03/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

أندينيس- (د ب أ)

استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الوقت الحالي نشر قوة عسكرية دولية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه لا يرى مبرراً لمثل هذا الإجراء في المرحلة الراهنة.

وخلال زيارة إلى النرويج، انتقد ميرتس غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، معتبراً أن العديد من الأسئلة المتعلقة بإمكانية نشر قوة لحماية الملاحة لم يتم الإجابة عنها بعد.

وقال ميرتس رداً على سؤال حول مشاركة ألمانية محتملة في مثل هذه المهمة:
"من وجهة نظري لا يوجد في الوقت الحالي ما يدعو إلى التفكير في تأمين عسكري لطرق الملاحة".

وأكد أن ألمانيا ليست طرفاً في الحرب ولا تسعى إلى الانخراط فيها، موضحاً أن جهود بلاده تتركز على الدفع نحو إنهاء الصراع عبر الاتصالات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إنه لا توجد حالياً خطط لتنفيذ تدخل عسكري في المضيق.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اقترح إطلاق مهمة دولية لمرافقة ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز، إلا أنه أقر بأن الشروط اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة غير متوفرة حالياً، في ظل تحول المضيق إلى منطقة صراع.

