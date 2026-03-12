الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية

حقق فريق برشلونة تحت 19 عاماً فوزاً مثيراً على حساب ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس إسبانيا للشباب.



وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب ديليكس جونزاليس، لينهي الفريق الكتالوني الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني نجح بابلو جارسيا في إدراك التعادل لصالح ديبورتيفو لاكورونيا بالدقيقة 59،ولم ينتظر برشلونة كثيراً ليستعيد تقدمه، إذ تمكن دي نوهو فوفانا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67.



وعاد ديبورتيفو لاكورونيا مرة أخرى بعدما سجل تشابي كامبوس هدف التعادل في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وفي الشوط الإضافي الثاني، نجح نوهو فوفانا في حسم اللقاء لصالح برشلونة بعدما أحرز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 112.

مشاركة حمزة عبدالكريم



وشارك حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي حتى الدقيقة 60 من عمر المباراة، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله والدفع باللاعب أليكس جونزاليس بدلاً منه.



ويقضي النجم المصري حالياً فترة إعارة مع برشلونة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية شراء اللاعب من النادي الأهلي مقابل ثلاثة ملايين يورو.

