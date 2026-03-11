حسم التعادل الإيجابي مباراة نيوكاسل يونايتد أمام نظيره برشلونة بنتيجة هدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد

وتقدم نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب هارفي بارنيس، قبل أن يدرك لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في الوقت القاتل من اللقاء، بعدما سجل ركلة جزاء في الدقيقة 6+90.

موعد مباراة إياب برشلونة ونيوكاسل يونايتد

ويذكر أن برشلونة يلاقي نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقبل مواجهة الإياب، يستعد برشلونة لملاقاة نظيره إشبيلية يوم الأحد الموافق 15 مارس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإسباني.