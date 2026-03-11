مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
19:45

أرسنال

الدوري المصري

زد

- -
21:30

مودرن سبورت

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

لامين يامال ينقذ برشلونة من الخسارة أمام نيوكاسل في دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

12:13 ص 11/03/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برشلونة ونيوكاسل (4)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برشلونة ونيوكاسل (5)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برشلونة ونيوكاسل (6)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برشلونة ونيوكاسل (7)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برشلونة ونيوكاسل (3)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برشلونة ونيوكاسل (2)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برشلونة ونيوكاسل (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي مباراة نيوكاسل يونايتد أمام نظيره برشلونة بنتيجة هدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد

وتقدم نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب هارفي بارنيس، قبل أن يدرك لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في الوقت القاتل من اللقاء، بعدما سجل ركلة جزاء في الدقيقة 6+90.

موعد مباراة إياب برشلونة ونيوكاسل يونايتد

ويذكر أن برشلونة يلاقي نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقبل مواجهة الإياب، يستعد برشلونة لملاقاة نظيره إشبيلية يوم الأحد الموافق 15 مارس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإسباني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد دوري أبطال أوروبا برشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قتله وعاش مع جثته شهرين".. حكاية "حُمص" مع أسير الآيس في منزل أطفيح (قصة)
حوادث وقضايا

"قتله وعاش مع جثته شهرين".. حكاية "حُمص" مع أسير الآيس في منزل أطفيح (قصة)
زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
أخبار وتقارير

زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
سفرة رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
بعد اختلاف المطالع.. داعية: مستحيل ليلة القدر تيجي مرتين في الشهر
جنة الصائم

بعد اختلاف المطالع.. داعية: مستحيل ليلة القدر تيجي مرتين في الشهر
الأكبر في تاريخ مصر.. موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة
أخبار مصر

الأكبر في تاريخ مصر.. موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد