دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

1 0
19:45

ليفربول

الدوري المصري

الجونة

1 0
21:30

المصري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

0 3
22:00

بايرن ميونيخ

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد السلام

09:42 م 10/03/2026
    أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد
    خلال مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول
    نيوكاسل يونايتد

أعلن الإنجليزي إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة نظيره برشلونة ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل.

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: لـويس هال - بـيرن - ثـياو - تريبيير.

خط الوسط: جـويلنتون - تـونالي - رامسي.

خط الهجوم: بـارنز - أوسـولا - ايـلانجا.

تشكيل نيوكاسل يونايتد دوري أبطال أوروبا

