"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول

أعلن الإنجليزي إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة نظيره برشلونة ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل.

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: لـويس هال - بـيرن - ثـياو - تريبيير.

خط الوسط: جـويلنتون - تـونالي - رامسي.

خط الهجوم: بـارنز - أوسـولا - ايـلانجا.