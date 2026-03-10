مباريات الأمس
تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد السلام

09:12 م 10/03/2026
    خلال مباراة برشلونة وليفانتي (3)
    خلال مباراة برشلونة وليفانتي (1)
    خلال مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد (6)

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن

خط الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك بيرنال

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل برشلونة دوري أبطال أوروبا

