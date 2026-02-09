مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

بعد طرده أمام السيتي.. ليفربول يكشف مدة غياب سوبوسلاي

كتب : محمد خيري

12:05 م 09/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سوبوسلاي
  • عرض 9 صورة
    سوبوسلاي ومحمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    دومينيك سوبوسلاي
  • عرض 9 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول6_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول4_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    سوبوسلاي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن مدة إيقاف لاعبه دومينيك سوبوسلاي، عقب طرده خلال مواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى سوبوسلاي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+13 من المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 1-2 أمام مانشستر سيتي، أمس الأحد في الدوري الإنجليزي، بعد تدخله لإيقاف إيرلينج هالاند، مهاجم السيتي، الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى الخالي من الحارس.

وذكر نادي ليفربول، عبر موقعه الرسمي، أن سوبوسلاي سيُعاقب بالإيقاف لمدة مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاته، أوضح موقع «ليفربول إيكو» البريطاني أن لوائح الدوري الإنجليزي تنص على إيقاف اللاعب مباراة واحدة في حال منعه فرصة هدف محقق، إلى جانب الطرد المباشر.

وتقرر أن يغيب دومينيك سوبوسلاي عن صفوف ليفربول في المواجهة المقبلة أمام سندرلاند، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سوبوسلاي ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي غياب سوبوسلاي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
زووم

كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
"اجتماعاته تمتد إلى 3 عصرًا".. كواليس يوم عمل وزير الصحة قبل التعديل الوزاري
أخبار مصر

"اجتماعاته تمتد إلى 3 عصرًا".. كواليس يوم عمل وزير الصحة قبل التعديل الوزاري
عجز ومرض وغربة.. مواطن مصري يستغيث من السعودية: "نفسي أرجع بلدي"
أخبار المحافظات

عجز ومرض وغربة.. مواطن مصري يستغيث من السعودية: "نفسي أرجع بلدي"
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
انتحار شاب إيراني عقب نشر فيديو وتوجيه رسالة إلى ترامب
شئون عربية و دولية

انتحار شاب إيراني عقب نشر فيديو وتوجيه رسالة إلى ترامب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة