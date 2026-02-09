بعد طرده أمام السيتي.. ليفربول يكشف مدة غياب سوبوسلاي

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن مدة إيقاف لاعبه دومينيك سوبوسلاي، عقب طرده خلال مواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى سوبوسلاي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+13 من المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 1-2 أمام مانشستر سيتي، أمس الأحد في الدوري الإنجليزي، بعد تدخله لإيقاف إيرلينج هالاند، مهاجم السيتي، الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى الخالي من الحارس.

وذكر نادي ليفربول، عبر موقعه الرسمي، أن سوبوسلاي سيُعاقب بالإيقاف لمدة مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاته، أوضح موقع «ليفربول إيكو» البريطاني أن لوائح الدوري الإنجليزي تنص على إيقاف اللاعب مباراة واحدة في حال منعه فرصة هدف محقق، إلى جانب الطرد المباشر.

وتقرر أن يغيب دومينيك سوبوسلاي عن صفوف ليفربول في المواجهة المقبلة أمام سندرلاند، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.