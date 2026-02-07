سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في اللقاء المقام الذي أقيم بينهما حالياً على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

وشهد الشوط الثاني محاولات متبادلة بين الفريقين، إذ بدأ الأهلي بهجمة في الدقيقة 52 عبر انطلاقة أشرف بنشرقي الذي مرر الكرة إلى محمد هاني، لكن الأخير أرسل عرضية غير دقيقة تعامل معها دفاع شبيبة القبائل بسهولة.

ورد الفريق الجزائري في الدقيقة 55 بعرضية من الجانب الأيمن مرت من أمام مصطفى شوبير ووصلت إلى أحد لاعبي الشبيبة الذي أعاد إرسالها داخل المنطقة، قبل أن تنتهي برأسية لم تشكل خطورة كبيرة.

وفي الدقيقة 57، أطلق أحد لاعبي شبيبة القبائل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير بثبات، قبل أن ينفذ أصحاب الأرض هجمة مرتدة طالبوا خلالها بركلة جزاء، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

الأهلي بدوره حاول عبر هجمة مرتدة في الدقيقة 60 انتهت بعرضية من محمد هاني وصلت سهلة إلى حارس شبيبة القبائل.

وتأخر التهديد الأحمر حتى الدقيقة 75 عندما سدد محمد علي كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها علت العارضة وخرجت خارج الملعب.

وعاد شبيبة القبائل لفرض خطورته في الدقائق الأخيرة، حيث تصدى مصطفى شوبير ببراعة لرأسية قوية من ركنية في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 86، أرسل الفريق الجزائري عرضية جديدة قابلها مصطفى بن بوت برأسية قوية مرت أعلى المرمى، قبل أن تتكرر المحاولات في الدقيقة 89 بتسديدة قوية من لاعب الشبيبة لكنها خرجت فوق العارضة.

وقبل صافرة النهاية، أهدر محمد هاني فرصة للأهلي في الدقيقة 93 بعدما سدد كرة قوية للغاية مرت أعلى مرمى شبيبة القبائل.

وبهذه النتيجة وصل النادي الأهلي للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما رفع شبيبة القبائل الجزائري رصيده للنقطة 3 ليودع البطولة.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يختتم الفريق الكروي بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة نظيره الجيش الملكي المغربي.