دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 1
17:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

برشلونة

1 0
17:15

مايوركا

جميع المباريات

"رسالة باللغة العربية".. مانشستر سيتي يحتفل بعيد ميلاد عمر مرموش

كتب : هند عواد

05:22 م 07/02/2026
احتفل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعيد ميلاد لاعبه المصري عمر مرموش الـ27، موجها له رسالة باللغة العربية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على منصة التغريدات "إكس"، صورة عمر مرموش، وعلق: "كل سنة وأنت جانبي.. كل سنة وأنت الحب".

عمر مرموش

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول، على ملعب أنفيلد، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، في إطار منافسات في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر مرموش مانشستر سيتي عيد ميلاد عمر مرموش

