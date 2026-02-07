"رسالة باللغة العربية".. مانشستر سيتي يحتفل بعيد ميلاد عمر مرموش

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل والقناة الناقلة

احتفل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعيد ميلاد لاعبه المصري عمر مرموش الـ27، موجها له رسالة باللغة العربية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على منصة التغريدات "إكس"، صورة عمر مرموش، وعلق: "كل سنة وأنت جانبي.. كل سنة وأنت الحب".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول، على ملعب أنفيلد، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، في إطار منافسات في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.