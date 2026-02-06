مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

نابولي

جميع المباريات

كواليس المران الأول للزمالك في زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

09:29 م 06/02/2026 تعديل في 07/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 8 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 8 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 8 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 8 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 8 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 8 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأساسي اليوم الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا، في إطار الاستعداد لمواجهة زيسكو الزامبي ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني على أهمية المباراة للحفاظ على صدارة المجموعة، مؤكداً ثقته في قدرات اللاعبين المتاحين رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق.

وطالب معتمد جمال لاعبيه بالتركيز التام وبذل أقصى جهد في التدريبات، كما شرح بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها خلال المران.

وشهدت الحصة التدريبية حرص الجهاز الفني على التركيز على الجوانب الفنية والخططية، مع تدريبات خاصة بالكرة للحفاظ على جاهزية اللاعبين دون إرهاقهم بعد رحلة السفر الطويلة إلى زامبيا.

كما قام المدير الفني بمنح اللاعبين تعليمات فنية واضحة سيتم تطبيقها خلال اللقاء المرتقب.

وحظي المران بحضور نادر الجندي، نائب السفير المصري في زامبيا، الذي حرص على مؤازرة الفريق قبل مواجهة بطل زامبيا، في لفتة دعم معنوي مهمة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم، تحضيراً لخوض المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير، في تمام الساعة الثالثة عصراً على ستاد ليفي مواناواسا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الزمالك الزمالك زيسكو الزمالك ضد زيسكو كأس الكونفدرالية الأفريقية

