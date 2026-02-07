معتمد جمال: "استعدينا لمواجهة زيسكو.. ومشاكل إيقاف القيد تؤثر على الفريق"

تحدث معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، المقرر لها في الثالثة عصر غدا الأحد، في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الزمالك استعد جيدًا للمباراة، وهدفنا الفوز غدا وفي ومباراة كايزر تشيفز لاعتلاء صدارة المجموعة، لأن ذلك سيجعل الطريق أسهل نسبيًا في ربع النهائي، هدفنا الفوز وأتمنى أن يحالفنا الحظ، وتعادلنا مع كايزر تشيفز أثر على وضعنا، لكننا نجحنا في اعتلاء الصدارة".

وأضاف: "زيسكو يمتلك لاعبين على مستوى ولكن صادفهم سوء حظ في بعض المباريات، وأتمنى أن تكون المباراة جيدة من الناحية الفنية للفريقين، المباراة ستحدد بشكل كبير من سيكون أول المجموعة".

واختتم: "مشاكل إيقاف القيد تؤثر على أي فريق، ولكن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأي إيقاف قيد يؤثر على أي فريق، ونحن واثقون في اللاعبين الموجودين في الفريق وقدرتهم على تحقيق المطلوب".

اقرأ أيضًا:

فرص تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا يحتاج منتخب مصر للشابات للتأهل إلى كأس العالم؟



موعد مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل والقناة الناقلة

