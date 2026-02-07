4 تغييرات.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل والقناة الناقلة

يدفع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمالي أليو ديانج بدلا من أحمد سيد زيزو الغائب للإصابة، في مواجهة شبيبة القبائل مساء اليوم.

ويجري توروب 4 تغييرات على تشكيلته عن المباراة السابقة، إذ يدفع بمصطفى شوبير بدلا من الشناوي، وفي خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم بدلا من أحمد عيد وياسين مرعي، ويعوض ديانج غياب زيزو.

موعد مباراة الأهلي شبيبة القبائل الجزائري

يحل الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب ستاد "حسين آيت أحمد"، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - محمود تريزيجيه - مروان عثمان

اقرأ أيضًا:

فرص تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا



ماذا يحتاج منتخب مصر للشابات للتأهل إلى كأس العالم؟



موعد مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل والقناة الناقلة



