دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

نابولي

4 تغييرات.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري

كتب : مصراوي

11:05 ص 07/02/2026
يدفع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمالي أليو ديانج بدلا من أحمد سيد زيزو الغائب للإصابة، في مواجهة شبيبة القبائل مساء اليوم.

ويجري توروب 4 تغييرات على تشكيلته عن المباراة السابقة، إذ يدفع بمصطفى شوبير بدلا من الشناوي، وفي خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم بدلا من أحمد عيد وياسين مرعي، ويعوض ديانج غياب زيزو.

موعد مباراة الأهلي شبيبة القبائل الجزائري

يحل الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب ستاد "حسين آيت أحمد"، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - محمود تريزيجيه - مروان عثمان

الأهلي تشكيل الأهلي الأهلي وشبيبة القبائل

