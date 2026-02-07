مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل والقناة الناقلة

كتب : نهي خورشيد

10:00 ص 07/02/2026
نهى خورشيد:

يواجه النادي الأهلي اليوم شبيبة القبائل في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

وتقام المباراة اليوم السبت في الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة.

وتبث على قناة بي إن سبورت 2 HD

وسبق أن تواجه الفريقان في 5 مباريات، فاز الأهلي في مباراتين، والشبيبة فاز في واحدة، وانتهت مباراتين بالتعادل.

وأعلن توروب المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي سافرت إلى الجزائر، وتكونت من؛ محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، ياسر إبراهيم، أحمد عيد، يوسف بلعمري، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، كامويش، محمد شريف، مروان عثمان.

وغاب عن الفريق، محمد سيحا، أحمد سيد زيزو، هادي رياض، إمام عاشور.

ترتيب الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويدخل الأهلي المباراة متصدرا جدول المجموعة الثانية في دور المجموعات، برصيد 8 نقاط، أما شبيبة القبائل يدخل متزيلا المجموعة برصيد نقطتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

